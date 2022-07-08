Рим, 8 июля, 2022, 23:14 — ИА Регнум. В Италии нужно решать вопрос о полноценной интеграции детей мигрантов, а не о том, раздавать ли им паспорта, заявил 8 июля координатор партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни.

(сс) European People's Party Антонио Таяни

Эти граждане, чтобы стать действительно итальянцами, должны пройти полный курс школьного обучения, владеть итальянским языком, знать историю и географию страны, отметил он.

Законопроект об автоматическом гражданстве для детей нелегальных мигрантов поддерживают либералы и популисты, против выступают правоконсерваторы. Они полагают, что это спорное идеологизированное решение тем более неуместно обсуждать во время экономического и энергетического кризиса.