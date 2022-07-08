Милан, Италия, , 23:12 — REGNUM 27-летний центральный защитник сборной Италии по футболу Алессио Романьоли продолжит карьеру в римском «Лацио». Об этом 8 июля сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

По информации источника, римский клуб подпишет с Романьоли пятилетний контракт, рассчитанный до конца сезона 2026/27. По соглашению с «орлятами» итальянец будет получать 3 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Алессио Романьоли, выступая за «Милан», принял участие в девятнадцати турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и получил четыре желтые и одну красную карточки.

За «Милан» Романьоли выступал с 11 августа 2015 года после перехода из «Ромы» за 25 миллионов евро.