Рим, , 23:08 — REGNUM Спикер парламента Италии Роберто Фико стал положительный тест на коронавирус и пропустит ряд мероприятий, в которых должен был принимать участие в Брюсселе, сообщили в парламенте 8 июля.

Роберто Фико Presidente.camera.it

Это первый случай заражения одного из ведущих политиков страны в очередную волну коронавируса.

В первые дни июля в стране ежедневно фиксируется более 100 тысяч новых случаев коронавируса. Быстро растет число госпитализированных и направленных в отделения интенсивной терапии. Минздрав рекомендовал готовиться вновь разворачивать особые отделения для зараженных COVID-19. За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).