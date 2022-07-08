Сыктывкар, , 23:06 — REGNUM Сыктывкарский городской суд вынес приговор экс-главе МФЦ Наталье Рейтенбах и руководителю строительных организаций Егору Котельникову за хищение 6,48 млн рублей, сообщает пресс-служба суда.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Суд установил, что Котельников, являясь фактическим руководителем строительных компаний «Союзстройэнерго» и «РСК Север», при исполнении договоров с МФЦ похитил 6,48 млн рублей. Он подготовил заявки от имени одной компании на участие в конкурсе на проведение ремонта 17 объектов МФЦ в Коми. Ремонтные работы выполнили не в полном объеме, однако Котельников подготовил акты выполненных работ и другие документы, которые Рейтенбах подписала, зная, что они ложные. Далее компании Котельникова перечислили 6,48 млн рублей. Затем Котельников для придания им правомерного вида перечислил полученные средства на свой личный счет и счет неосведомленного физического лица под видом договоров беспроцентного займа. Рейтенбах похитила также планшетный компьютер с зарядным устройством.

Суд приговорил Рейтенбах к 2,5 года колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности на год. Котельникова приговорили к четырем годам колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда, поскольку на время судебного следствия находились под подпиской о невыезде. В пользу МФЦ с обоих взыскали похищенные 6,48 млн рублей.

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