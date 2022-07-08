Лампедуза , Италия, 8 июля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Ситуация в центре по приему мигрантов на острове Лампедуза вышла из-под контроля, заявил 8 июля депутат парламента от леволиберальной Демократической партии Эразмо Паладзотто.

Лодка с мигрантами

При этом в отличие от правых либералы видят проблему не в слишком больших миграционных потоках при слишком открытых границах, а в некачественной работе по приему мигрантов.

«Люди спят в собственной моче», туалеты не функционируют, «матрасы кишат тараканами», беременные женщины и дети находятся рядом с предполагаемыми носителями коронавируса и туберкулеза, описал Паладзотто свои впечатления.