Ростов-на-Дону, , 23:06 — REGNUM В Ростовской области в предстоящие выходные ожидаются дожди и пыльная буря. Такой прогноз сделали донские синоптики на 9 и 10 июля.

Исаак Левитан. Буря. Дождь. 1899

Во время дождя усилится ветер. Пыльная буря ожидается в ряде территорий Ростовской области преимущественно днём. Непогоду будет сопровождать жара. В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +31…+36 градусов, а местами — до +39 градусов.

Температура воздуха ночью составит +19…+24 градуса, прохладнее будет в северных и восточных районах — до +13 градусов.