Москва, 8 июля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Московский ЦСКА отпустил 23-летнего бразильского центрального защитника на лечение в Бразилию с вдвое урезанным окладом. Об этом 8 июля сообщило издание Sport24.

ФК ЦСКА

По информации источника, Бруно Фукс будет на родине проходить курс лечения воспаленного сухожилия. Футболист пропустит начало грядущего сезона.

В прошедшем сезоне Бруно Фукс принял участие в десяти матчах за ЦСКА во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.

За ЦСКА Фукс выступает с 25 августа 2020 года после перехода из «Интернасьонала» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро, а соглашение Фукса с «красно-синими» рассчитано до конца сезона 2024/25.