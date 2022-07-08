Нью-Дели, , 23:05 — REGNUM В результате сильных ливней и вызванного ими наводнения не менее 15 человек погибли в Индии в районе священной пещеры Амарнатх, сообщает 8 июля телеканал NDTV.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Трагедия произошла на севере территории Джамму и Кашмир. Еще 40 человек остаются в списках без вести пропавших.

По словам представителя индо-тибетской пограничной полиции, из-за ливней и наводнений временно ограничено паломничество в район священной пещеры Амарнатх.

Информация о числе погибших уточняется.

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