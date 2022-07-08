8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова министра иностранных дел России о том, что многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против нашей страны.

Тимур Кондратьев, , 23:42 — REGNUM Заявление главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о том, что многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России, а даже наоборот, состоялась полезная дискуссия с участниками от развивающихся стран, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

G20 G20.org

«Россия права, здравые люди это понимают. Украинский конфликт развязан США в 2014 году путём грубого вмешательства во внутренние дела суверенного государства, а Россия просто защищает беззащитное население», — написал Игорь К.

Многие пользователи были уверены, что антироссийская истерика была инициирована Западом и лишь малая часть всех государств на планете решила окунуться с головой в русофобское болото.

«Это вполне было ожидаемо. Потому что Россия много кому помогала и помогает. Многие из этих стран, которым помогла Россия, нам за это благодарны», — считает Клим М.

«Ну как выпады? Больше похоже на истерику ряда стран на Западе, особенно у всяких там прибалтийских мопсов. Нормальные государства себя таким скотским образом не ведут. Большинство занимает нейтральную позицию и думает о стратегических взаимоотношениях с Россией в будущем», — написал Александр К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Запад сумел снискать себе поддержку в антироссийской деятельности только благодаря запугиванию и подавлению воли ряда государств.

«Те, кто поддерживает эти выпады, они либо глупы, либо запуганы. Ведут свои страны в экономические ямы, но продолжают санкции накладывать против Российской Федерации», — подметила Юлия Д.

Сергей Лавров. Денпасар, 8 июля 2022 года Министерство иностранных дел Российской Федерации

Часть людей полагает, что Запад не рассчитал силы и попросту пал под весом своих же антироссийских санкций.

«Побеждать Россию они собрались… как же! Пусть своими проблемами занимаются, сами себя санкциями и ограничениями загнали в угол, а теперь мучаются, ищут пути обхода. Россия обвела всех вокруг пальца, имейте смелость признать эту правду», — обращается Валера И.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия даже в одиночестве будет жить припеваючи.

«Ну ладно, пока хоть не все. Завтра окажется — почти все, а послезавтра мы останемся в одиночестве. Да и не нужен нам никто! Россия самодостаточная страна. Она сама может существовать, без какой-либо поддержки!» — указывает Alex K.

Нашлись и те, кто рады, что на стороне России оказались такие мощные державы, как Китай и Индия, которые станут прекрасными соратниками по антизападной коалиции.

«Уважение всем нашим союзникам — Китаю, Индии и другим смелым странам, вставшим против воли Америки. Россия встала на борьбу против империи Лжи (США, НАТО, ЕС и нацистский киевский режим)! Все люди мира, кто за правду, — тот на стороне России! Однополярному англосаксонскому миропорядку будет полный капут! Русская концепция жизнеустройства — все народы мира живут в дружбе и взаимовыгодном сотрудничестве: человек человеку — друг, товарищ и брат! За нами правда, значит, мы сильней!» — уверен Александр К.

Напомним, 8 июля глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил журналистам о том, что многие участники министерской встречи G20 не поддержали выпады Запада против России. Министр отметил, что у российской делегации состоялась полезная дискуссия с участниками от развивающихся стран, которая позволила задать очень нелицеприятные вопросы нашим западным коллегам.