Стамбул, Турция, , 23:02 — REGNUM 26-летний бразильский центральный защитник турецкого «Галатасарая» Маркао перешел в испанскую «Севилью». Об этом 8 июля сообщили на официальном сайте клуба.

ФК «Севилья» Miguelazo84

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Соглашение Маркао с «Севильей» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» предлагал «Галатасараю» 15 миллионов евро за трансфер бразильца, однако футболист сделал выбор в пользу испанского клуба.

В прошедшем сезоне Маркао принял участие в 26-ти турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил девять желтых и одну красную карточки.