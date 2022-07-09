Тбилиси, , 08:22 — REGNUM Американский посол в Грузии Келли Дегнан нанесла визит в полицейскую академию МВД Грузии, сообщает 8 июля police. ge.

Келли Дегнан во время визита в полицейскую академию Police.ge

Визит посла был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между США и Грузией. Гостей принимал заместитель министра внутренних дел Георгий Бутхузи. В Академии состоялась выставка-презентация оборудования и инфраструктурных проектов, реализованных при партнёрстве и поддержке США.

Дегнан и другие представители посольства США посетили макет зала суда, киберлабораторию, макет пограничного контрольно-пропускного пункта, тактическую тренировочную комнату и осмотрели криминалистическое оборудование и оборудование для тренировок.

Посол США обратилась к сотрудникам академии, подчеркнув важность тактической подготовки сотрудников правоохранительных органов и интеграции международной практики в учебный процесс.

Заместитель министра внутренних дел Бутхузи поблагодарил Дегнан за вклад США в наращивание потенциала грузинской полиции и тесное сотрудничество.

В конце мероприятия посол США передала полицейской академии оборудование для виртуальных информационных панелей.

Посольство США уже много лет сотрудничает с МВД Грузии в области киберпреступности, домашнего насилия, торговли людьми, тактической подготовки, предупреждения преступности среди несовершеннолетних, безопасности дорожного движения и на других важных направлениях.