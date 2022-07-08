Турин, Италия, , 22:55 — REGNUM Сегодня, 8 июля, туринский «Ювентус» объявил о переходе 34-летнего атакующего полузащитника сборной Аргентины Анхеля Ди Марии, который последние семь лет выступал за «Пари Сен-Жермен».

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Соглашение Ди Марии со «старой синьорой» рассчитано на один год до конца сезона 2022/23. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Анхель Ди Мария, выступая за «Пари Сен-Жермен», принял участие в 26-ти турах французской Лиги 1 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и семью результативными передачами.