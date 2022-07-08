Ватикан, , 22:52 — REGNUM Папа Римский Франциск может совершить визит на Украину в августе текущего года, заявил 8 июля глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер в эфире телеканала Rai1.

Ватикан Lee Nachtigal

По его словам, визит на Украину связан с желанием Франциска посетить Москву и встретиться с руководством России.

«Папа уверен, что такой визит имел бы положительные результаты. Он сказал, что поедет на Украину, а также заявил, что всегда хотел посетить Москву и встретиться с российскими руководителями», — заявил Галлахер.

При этом он сообщил, что поездка в Киев может состояться по возвращении понтифика из Канады.

«Возможно, я бы этого не исключал, но многое зависит от результатов поездки в Канаду, посмотрим, как папа выдержит эту поездку, которая будет тоже очень напряженной, а потом посмотрим», — сказал Галлахер.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецслужбы и разведка Украины наполнены уголовниками и извращенцами