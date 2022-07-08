Рим, , 22:52 — REGNUM Итальянское популистское «Движение 5 звезд» (входит в правящую коалицию) передало премьер-министру Марио Драги предложения о новых мерах поддержки граждан и предприятий, заявил 8 июля лидер партии Джузеппе Конте.

Джузеппе Конте Kremlin.ru

Нынешние выплаты, в частности, субсидии гражданам в размере 200 евро, не могут по-настоящему защитить от кризиса, меры нужно усиливать немедленно, сказал Конте.

Национальные выборы в Италии пройдут весной 2023 года. Рейтинг популистов в настоящее время составляет около 11% — втрое ниже, чем по итогам прошлых выборов. На фоне скандала с Марио Драги часть руководителей партии выступали за переход в оппозицию.

СМИ сообщали, что Драги просил основателя партии популистов Беппо Грилло способствовать смене лидера партии, поскольку ему якобы неудобно работать с Конте, который слишком часто выступает с «особой позицией». Конте фактически подтвердил эти данные, Драги — опроверг.