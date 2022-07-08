Москва, 8 июля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Дефляция в России в июне главным образом стала следствием укрепления рубля и невысокой потребительской активности. Об этом говорится в опубликованном 8 июля обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

«Основными факторами, оказавшими влияние на ценовую динамику, по-прежнему остаются укрепление курса рубля и сохранение потребительской активности на невысоких уровнях», — указывают в министерстве.

Отмечается, что основной вклад в дефляцию в июне внесло снижение цен на продовольственные товары (на 1,10% в месячном выражении) как за счёт значительного удешевления плодоовощной продукции (на 9,57%), так и за счёт замедления роста цен на остальные продовольственные товары до 0,20% с 1,04% в предыдущем месяце.

В секторе непродовольственных товаров снижение цен в июне ускорилось до 0,41% с 0,09% в мае. Между тем рост цен на услуги, напротив, возобновился на фоне сезонного удорожания туристических услуг и составил 0,88% после снижения цен на 0,32% в предыдущем месяце.

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Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне снизились в среднем на 0,35% по сравнению с маем, а рост в годовом выражении замедлился до 15,9% с 17,1% месяцем ранее.

Месячная дефляция в России зафиксирована впервые с сентября 2020 года, при этом снижение цен в июне стало максимальным с августа 2017 года.