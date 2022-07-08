Рим, 8 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. В девяти регионах Италии (из 21) риск распространения коронавирусной инфекции является повышенным, заявили в министерстве здравоохранения 8 июля.

(сс) Adert Временный госпиталь для больных коронавирусом в Италии

В числе этих регионов — Эмилия-Романья (Болонья), Лацио (Рим), Лигурия (Генуя) и Венето (Венеция).

В первые дни июля в стране ежедневно фиксируется более 100 тысяч новых случаев коронавируса. Быстро растет число госпитализированных и направленных в отделения интенсивной терапии. Минздрав рекомендовал готовиться вновь разворачивать особые отделения для зараженных COVID-19. За все время эпидемии в стране было выявлено 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).