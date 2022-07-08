Москва, , 22:39 — REGNUM Сотрудники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины в массе своей имеют судимости по уголовным статьям и красочное криминальное прошлое, сообщил 8 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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В частности, украинские разведслужбы наполнены наркоторговцами, грабителями, квартирными ворами, насильниками и извращенцами.

«По имеющейся достоверной информации, многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины наркозависимы и имеют «богатое» криминальное прошлое: судимости за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования», — рассказал Мизинцев.

Благодаря тому, что отъявленные рецидивисты имеют такую высокую «крышу», история ВСУ и спецслужб Украины пестрит бесчеловечными провокациями и убийствами мирных граждан.

«При этом факты глумления и издевательств киевского режима над собственным народом установлены и имеют достаточную доказательную базу. Эти преступления детально расследуются, а виновные неизбежно понесут справедливое заслуженное наказание за совершенные ими злодеяния», — подчеркнул Мизинцев.

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