Вильнюс, 9 июля, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Участие Белоруссии в специальной военной операции России на Украине стало более очевидным для международного сообщества, а для начала переговоров с США его президент БелоруссииАлександр Лукашенко должен продемонстрировать, что готов отдалиться от спецоперации. Об этом на пресс-конференции в Вильнюсе рассказал первый заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и ЕвразииДерек Хоган.

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«Что касается разговора с этим человеком [Лукашенко], то всë, к чему эта беседа может свестись, — это обсуждение того, как это правительство, как Лукашенко и его режим способствуют военной агрессии на Украине. И поэтому любой разговор, который будет вестись с любым участником этой войны, основан на главном принципе: прекратите то, что вы делаете, прекратите пытаться взять чужую землю силой, прекратите пытаться навязать свою волю украинскому, суверенному правительству, суверенному народу силой», — заявил Хоган.

На вопрос журналиста, не отодвинула ли спецоперация на Украине белорусскую тему на второй план, представитель Госдепа ответил: «Соучастие Лукашенко в ней [спецоперации] стали только более очевидными для международного сообщества. Я только что видел запуск ракет «Искандер» с белорусской территории на Украину. Это то, что мы решительно осуждаем. Но это, к сожалению, только доказывает, что Александр Лукашенко иВладимир Путин связаны токсичными связями».

Как сообщалоИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко 11 марта на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о готовившемся нападении Украины на российские и белорусские войска, находившиеся на территории Белоруссии. По словам белорусского лидера, нападение предотвратил превентивный удар российских войск по украинским позициям.