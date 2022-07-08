8 июля 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение издания Foreign Policy о том, что специальная военная операции России на Украине спровоцировала раскол в американском обществе.

Мирослава Романенко, , 22:47 — REGNUM Специальная военная операции России на Украине спровоцировала раскол в американском обществе. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации издания, политика российского лидера Владимира Путина пользуется популярностью в Штатах, особенно среди членов Республиканской партии. Сторону России занимают американцы как с левыми, так и с правыми взглядами, а в числе тех, кто симпатизирует РФ, издание назвало телеведущего Такера Карлсона и интеллектуала Ноама Хомского.

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Новость обсудили в социальных сетях. Ряд участников обсуждения указали на то, что дело не в поддержке России, а в том, что граждане США против вмешательства в дела Украины и ее финансирования в ущерб Штатам. Также иные указали на то, что дело также во внутриполитической борьбе между демократами и республиканцами. Были и те, кто отметил, что граждане США за последнее время ощутили рост цен на топливо, а также на продовольствие, что также заставило их задуматься о последствиях происходящего для их страны.

«Это радует! Думаю, скоро начнёт приходить людям понимание», — написала Lydmila D.

«Всё правильно, думающие, образованные люди всегда разберутся, что и как…» — отметила Люба Л.

«Такер Карлсон никогда не был за Путина. Он за Америку, просто в этом случае он обвиняет свое правительство в том, что они суют нос в эти дела, при этом игнорируя проблемы собственной страны. То, что эта псевдоподдержка Украины назло России дорого обходится гражданам США», — добавила «Марья Искусница».

«Осенью будет ещё интереснее — в полку патриотов России прибудет», — отреагировал Денис К.

«А зимой так вообще роднее всех родных станем», — ответил Денису К. Mini Grig.

«Тут дело не в поддержке России и Путина, а в борьбе за власть между республиканцами и демократами… Конфликт на Украине — лишь повод обвинить Байдена и его партию…» — пишет Людмила К.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Боже, неужели даже американцы прозрели? А то ведь масса украинцев до сих пор не в курсе, что в Донбассе была настоящая гражданская война…» — заметила Gala.

«Прагматичных и адекватных людей называют «пророссийскими». Это показатель, что Россия на стороне добра и справедливости», — отреагировала Евгения К.

«А это что-то меняет? Поменяется политика США? Думаю — нет!» — добавила Ольга Б.

«Разум победил или цены на АЗС и в магазинах?» —задался вопросом один из участников обсуждения.

«С трудом верится. Возможно, и есть там такие. Скорее всего, просто начали задумываться, что лучше деньги потратить на свою экономику, а не на Украину, где их же и воруют, отмывают. И вовсе они не за Россию. Главное, как выжить сейчас, когда кризис такой. Как говорят — своя рубашка ближе к телу. Американскому простому народу плевать на Украину и Россию. Стали понимать, что творится в собственной стране», — подытожил Ваня Т.