Тутаев, Ярославская область, , 22:34 — REGNUM Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о планах по ликвидации кислогудронных прудов в Ярославской области. Об этом она написала в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Радионова на кислогудронных прудах в Ярославской области телеграм-канал Светланы Радионовой

Радионова побывала в регионе 8 июля. Пруды с опасными отходами находятся рядом с посёлком Константиновский Тутаевского района.

«Посетила в Ярославле объект накопленного вреда — кислогудронные пруды, расположенные на территории завода им. Менделеева. Их ликвидация запланирована в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Во время паводков объект требует особого внимания — для предотвращения попадания опасного вещества в реку Печегду (приток Волги). Чтобы не допустить экологической катастрофы, здесь проводится постоянный мониторинг», — написала глава Росприроднадзора.

О сроках ликвидации прудов Светлана Радионова не сообщила. Ранее о намерении решить давнюю экологическую проблему говорили областные власти в рамках «новой экологической политики» экс-губернатора Дмитрия Миронова.

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