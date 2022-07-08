Тутаев, Ярославская область, 8 июля 2022, 22:34 — REGNUM Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о планах по ликвидации кислогудронных прудов в Ярославской области. Об этом она написала в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Радионова побывала в регионе 8 июля. Пруды с опасными отходами находятся рядом с посёлком Константиновский Тутаевского района.
О сроках ликвидации прудов Светлана Радионова не сообщила. Ранее о намерении решить давнюю экологическую проблему говорили областные власти в рамках «новой экологической политики» экс-губернатора Дмитрия Миронова.
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