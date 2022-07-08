8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 22:46 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Клоун, о каких территориях вечно говоришь? России если что-то надо будет, она тебя спрашивать не будет», — пишет Владимир И.

Многие пользователи пришли к выводу, что упорство украинского президента, который готов похоронить собственных граждан, лишь бы остаться у власти, будет дорого ему стоить.

«Идиот! Значит, собственные территории обстреливать можно, граждан Украины убивать можно, а земли отдать нельзя. И это говорит главный мародёр Украины!» — подметила Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что после того, как Украина понесла огромные потери на поле боя, а президент этой страны всё ещё витает в облаках и надеется на выигрыш, никакие переговорные процессы попросту невозможны.

«Ну и пошёл он тогда лесом. Какие переговоры могут быть с этим наркоманом?» — задаётся вопросом Филипп Б.

Часть людей полагает, что Зеленский готов поделиться собственной страной с кем угодно, на любых условиях, но только не с Россией.

«Польше то он готов отдать Украину, а вот России — никак. А Россия тем временем не забирает, а возвращает свои же территории с русскоязычным населением. А Зеленскому ещё отольются слезы матерей погибших воинов и мирян, что с той, что с другой стороны», — указывает Григорий Д.

Отдельные комментаторы уверены, что Зеленский мог бы сохранить государственность Украины, но этот шанс был упущен после того, как киевский режим так и не смог соблюсти ни один из пунктов Минских соглашений.

Минские соглашения Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зеленскому бы следовало соблюдать Минские соглашения и не обстреливать собственных граждан, которые теперь просто не хотят иметь ничего общего с киевским режимом. Теперь Украина распадается, от Зеленского бегут, как от огня. Это его заслуга», — считает Юлия Д.

«Вы посмотрите на эту нацистскую рожу! Зеля, неуступка территорий приведёт в конечном итоге к полной потере украинской государственности. Скоро ты потеряешь всё, нацистская сволочь!» — предупреждает Валера Т.

Ряд пользователей указывает на то, что нет никакого веса в словах Зеленского, потому что он уже давно ничего не контролирует, а военные неудачи Украины ведут к скорому подписанию капитуляции и прекращению существования такого государства в принципе.

«Тебя никто уже не спрашивает! Надо было Минских соглашений придерживаться! А сейчас имей смелость — неси ответственность за свои поступки», — обращается Станислав Г.

«Да всем без разницы, что он там говорит. Мы смотрим на факты, а не на его слова. А факты говорят о том, что Киев теряет власть, регионы бывшей Украины отходят под контроль России. Неминуемо скоро закончится эта история с Украиной», — уверена Айсылу Г.

«Надо же до конца ему Украину разрушить. Зеленский войдёт в историю как клоун у власти, разваливший страну», — отмечает Марина И.

«Псевдогосударство нацистов под названием Украина должно быть разрушено. Во имя человечества!» — призывает Владимир Р.

Напомним, 8 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире американского телеканала CNN о том, что Киев не готов к территориальным уступкам в пользу России.