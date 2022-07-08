Москва, , 22:01 — REGNUM Российские саперы обнаружили и обезвредили в Донбассе свыше 52 тыс. взрывоопасных предметов, сообщил 8 июля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В порту Мариуполя работают сапёры Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он напомнил, что разминированием Донбасса занимаются отряды Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 3824,11 гектара территории», — сказал Мизинцев.

На сегодняшний день, добавил он, проверены 35 зданий, два моста и порядка 10 км дорог. Обнаружено и обезврежено 52 128 взрывоопасных предметов.

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