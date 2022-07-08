Москва, 8 июля, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Украинские спецслужбы и силовики готовятся провести карательные рейды в Николаеве, сообщил 8 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Боевики ВСУ

Он уточнил, что операция будет направлена на выявление недовольных политикой Киева и пророссийски настроенных жителей Николаева и области.

«Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — рассказал Мизинцев.

Он отметил, что для осуществления этой операции из Киева, Одессы и Львова в город Николаев переброшены сотрудники СБУ и до 500 боевиков нацистского батальона «Цунами».