Ижевск, , 21:19 — REGNUM Администрация Ижевска не размещает на официальном сайте сведения о среднемесячной заработной плате глав районов города, их заместителей и главных бухгалтеров. К такому выводу пришла прокуратура Первомайского района города по итогам проверки соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба надзорного органа республики.

Рост дохода Pixabay.com

При этом обязанность о размещении данной информации предусмотрена трудовым законодательством с целью ознакомления с заработной платой руководителей иными работниками органов местного самоуправления для контроля соблюдения предельных размеров соотношений зарплат. Контролировать размещение этой информации должен непосредственно глава Ижевска.

По результатам проверки мэру Ижевска было внесено соответствующее представление, однако нарушения устранены не были. Тогда прокурор района обратился в суд с требованием признать бездействие администрации города незаконным и обязать все-таки разместить информацию о зарплатах на сайте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэру Ижевска было внесено представление о необходимости уничтожить заросли опасного борщевика на территории Ярушинского дендропарка.

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