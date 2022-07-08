Ижевск, 8 июля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. В Удмуртии по факту травмирования ребенка на аттракционе возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Тот самый батут

По данным следствия, в июле текущего года семилетняя девочка с бабушкой находились на площади районного Дома культуры в поселке Кез. На летний период местный предприниматель установил здесь детские батуты. Скатываясь с батутной горки, девочка получила переломы нижних конечностей. Ей оказана медицинская помощь.

В рамках расследования произведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, четверо детей погибли 16 декабря прошлого года в результате трагедии в одной из школ австралийской Тасмании при прыжках на батуте во время школьного мероприятия по празднованию окончания учебного года.

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