8 июля 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:37 — REGNUM Национальная ассоциация образования США (NEA) на этой неделе предложила заменить слово «мама» на «рожающего партнера» во имя отражения интересов ЛГБТ сообщества. Новость вызвала негодование многих американцев, однако Белый дом отказался комментировать предложение ассоциации, членами которой являются первая леди Джилл Байден и вице-президент Камала Харрис.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Американские интернет-пользователи бурно обсудили предложение под соответствующей публикацией Fox News.

«Это безумие меня серьезно злит!» — восклицает puterdude.

«Почему мы платим этим людям?» — недоумевает ratsanus045.

«Потому что нас заставляют. Никакое другое объяснение не имеет смысла», — отвечает pulpjackie.

«Я живу в Теннесси. Я преподавал 12 лет после 20 лет службы в армии. Большинство учителей здесь имеют хорошее отношение к преподаванию и не состоят в NEA. У профсоюзов было свое время. Теперь они просто делают определенных людей богатыми, поддерживают программы, которые мне не нравятся, и поддерживают политику, которая мне не нравится. Они совсем забыли об учителях и учениках. Грустно», — делится jfkela.

«Уничтожение профсоюзов стало крахом коллективных переговоров, которые вели как синие, так и белые воротнички. Посмотрите на своих белых воротничков, которые сегодня работают по 60+ часов в неделю и не сильно отличаются по зарплате от тех, кто работал 10 или 20 лет назад. Рейган положил этому начало, когда развалил профсоюз авиадиспетчеров и позволил многим рабочим местам уплыть за границу», — отвечает BuckyDoo.

Национальная ассоциация образования США (NEA) APK

«Термин «рожающий родитель» отдаляет мать (и отца) от ребенка. Если мать будет просто «родителем», то все дети будут принадлежать государству, а мать превратится в какую-то машину», — размышляет justvoteplease846.

«NEA на 100% потеряла связь с основной массой американских родителей, так же как администрация Байдена потеряла связь с основной массой американских избирателей», — считает blessing71.

«Им не хочется быть «на связи». Главное для них — это их личные цели, и они сделают всё, чтобы достичь их. Они не заботятся ни о ком из тех, о ком они заявляют, что заботятся. Они решают наши проблемы только тогда, когда это выгодно им с политической точки зрения. «Black Lives Matter», «Права женщин», нелегалы, аборты, здравоохранение и т.д. Левых волнует только то, как они могут использовать эти вопросы против своих оппонентов», — отвечает suzon.

«Я буду называть свою маму мамой. Мои дети будут называть меня мамой. Мой муж называет меня мамой рядом с моими детьми, и это не изменится. Что изменится, так это то, что мои дети НЕ будут ходить в государственные индоктринационные школы, мои дети не будут смотреть пропаганду по телевизору, направленную на то, чтобы заставить их думать о реальности иначе, чем она есть на самом деле, мои дети будут знать историю белых европейцев как народа, которым можно гордиться», — подчеркивает hs84.

«Может быть, если бы эти бодрствующие личности больше внимания уделяли образованию нашей молодежи, а не местоимениям, у нас было бы больше грамотных студентов», — комментирует AvengingAngel.

«Не волнуйтесь вы так, они будут говорить все, что вы захотите, пока вы можете выписать достаточно большой чек на их избирательную кампанию», — успокаивает revco32.

«Когда в последний раз кто-нибудь слышал, чтобы профсоюзы учителей говорили об учебной программе по математике, чтению, науке, истории? Как насчет хотя бы уроков «жизненных навыков» для детей постарше — обучения их прохождению собеседований, открытию банковского счета, поиску квартиры, базовым навыкам приготовления пищи? Потому что я точно не помню ничего подобного в течение очень, очень, очень долгого времени», — размышляет RockinInTheCLE.