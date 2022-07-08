Вашингтон, 8 июля 2022, 22:30 — REGNUM США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 млн, в который войдут четыре РСЗО HIMARS и тысяча дополнительных 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов, сообщил 8 июля представитель Пентагона.
«В рамках сегодняшнего пакета основное внимание уделяется высокоточным вооружениям высокой дальности. В данном случае речь идет о поставках реактивных систем залпового огня HIMARS», — заявил представитель министерства обороны США во время брифинга.
Напомним, Соединённые Штаты уже отправили Киеву уже восемь РСЗО HIMARS. С учетом нового пакета их общее число достигнет 12.
Ранее президент США Джо Байден выделил Украине $1 млрд на военные нужды и еще $225 млн на гуманитарную помощь.
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