Ижевск, , 20:59 — REGNUM С 8 июля и до особого распоряжения введен режим повышенной готовности для органов управления и сил Ижевского городского звена Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах жилого дома 126 по Воткинскому шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Капитальный ремонт Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ранее экспертной комиссией было вынесено решение о необходимости провести ремонтно-восстановительные работы в 1 и 2 подъездах. Здание нуждается в усилении конструкций плит перекрытий второго этажа, восстановлении несущих стен первого этажа и лестничной площадки второго этажа. Жителям дома на время капитального ремонта предложено переселиться в маневренный фонд.

Отмечается, что в установленном порядке дом аварийным признан не был, износ конструкций оценивается в 44%. Дом построен в 1961 году, в нем 133 жилых помещения, из которых 17 — муниципальные.

Напомним, в 2016–2019 годах по программе капремонта в доме капитально отремонтировали системы электроснабжения, теплоснабжения, кровлю, фасад и фундамент. На это было выделено 3,8 млн рублей.