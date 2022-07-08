Москва, , 20:41 — REGNUM В 20 городах России прошёл специальный фотопроект VK, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Известные бесплатно фотографировали семьи на центральных улицах и на площадках городских мероприятий, и сразу же раздавали памятные карточки в брендированной рамке.

Символ праздника — ромашки Дарья Драй © ИА REGNUM

Принять участие в проекте можно было в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижним Новгороде, Челябинске, Самаре, Калининграде, Ростове-на-Дону, Петропавловске-Камчатском, Красноярске, Хабаровске, Мурманске, Волгограде, Краснодаре, Тюмени, Уфе, Севастополе и Муроме.

«Классно, что у нас есть такой праздник и такие проекты», — поделилась блогер Надежда Бондарева.

Изображения можно скачать в сообществах VK Праздники и ОК Праздники в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.