Вашингтон, 8 июля, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Hazelight Studios рассказала, что продажи игры It Takes Two преодолели отметку в семь миллионов копий. Информация об этом появилась 8 июля на странице студии в Twitter.

Скриншот YouTube It Takes Two

Релиз It Takes Two состоялся 6 марта 2021 года на консолях и PC. А в феврале 2022 года ее продажи составили уже 5 миллионов копий.

It Takes Two рассказывает о путешествии Коди и Мэй, семейной пары не грани развода, которые волшебным образом превратились в кукол. Оценка игры на Metacritic составляет 89 баллов.