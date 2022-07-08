Москва, 8 июля, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Курсы доллара и евро по отношению к рублю снижаются второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже в пятницу, 8 июля.

ИА REGNUM Рубль и доллар

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,92 рубля, что на 1 рубль 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Курс евро за день опустился на 1 рубль 25 копеек и к закрытию составил 62,35 рубля.

В целом же по итогам рабочей недели курс доллара на Мосбирже поднялся на 6,42 рубля, евро — на 5,81 рубля.

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