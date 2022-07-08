Донецк, 8 июля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной республики (ДНР) ликвидирована группа белорусских наёмников, сообщает 8 июля Телеграм-канал «Военкоры Русской весны».

Freedom.fr Крыса

По данным канала, группа белорусских нацистов была уничтожена бойцами спецназа российской группировки «Центр» в районе посёлка Григоровка.

При осмотре трупов наёмников были обнаружены американские противотанковые ракетные комплексы «Джевелин», польские гранатомёты, а также средства связи производства стран НАТО.

Кроме того, оружие и снаряжение наёмников были щедро «украшены» символикой «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и белорусских праворадикальных группировок.