Москва, , 20:07 — REGNUM Потребительские цены в России в июне снизились на фоне значительного удешевления плодоовощной продукции и ряда других продуктов питания, при этом подорожали многие категории сладостей. Об этом сообщает 8 июля Росстат.

В магазине

Согласно данным ведомства, цены на плодоовощную продукцию в минувшем месяце снизились в среднем на 9,57%. В том числе белокочанная капуста подешевела на 31,5%, помидоры — на 28,3%, огурцы — на 19,8%, свекла – на 15%, чеснок – на 12,7%, морковь – на 11,7%, бананы – на 11,3%, репчатый лук — на 9,8%, груши – на 8,9%, виноград – на 6,7%, картофель – на 6,1%.

Среди прочих продовольственных товаров подешевели сахар-песок — на 7,4%, куриные яйца — на 3,8%, стерилизованное молоко – на 1,8%, гречневая крупа – на 1,5%, свинина – на 1,4%, мясо кур – на 0,9%, макаронные изделия и фруктовые соки — на 0,8%, отечественная икра лососевых рыб – на 0,5%, вермишель и водка – на 0,4%, мясо индейки, разделанная мороженая рыба и пшено – на 0,3%.

В то же время в июне отмечен рост цен на ряд других продуктов питания. Так, маргарин за месяц подорожал на 3,1%, томатные консервы — на 2,1%, шоколад, рис, какао, газированные напитки, пряники, кексы, рулеты, зефир, пастила, консервированные овощи, сухие супы в пакетах, чёрный перец, мороженое, мясные и рыбные консервы, глазированные творожные сырки, варенье, джем и повидло, овсяные хлопья «Геркулес», плавленые сыры, сгущённое молоко, карамель, минеральная и питьевая вода, сдобные булочные изделия, рыбное филе, кетчуп, виноградные вина, торты, кофе, бараночные изделия, зелёный чай, мороженые креветки и поваренная соль — на 0,9-1,9%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России в июне снизились в среднем на 0,35% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении замедлился до 15,9% с 17,1% месяцем ранее.

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