Челябинск, , 19:57 — REGNUM В Челябинской области иностранку отдали под суд за контрабанду сильнодействующих веществ. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, 40-летняя женщина незаконно переместила через границу препараты для снижения массы тела, в которых оказалось сильнодействующее вещество. Их она хранила в Челябинске по месту своего проживания, а в январе при сбыте покупателю была задержана.

В отношении гражданки было возбуждено уголовное дело. Оно уже направлено в Калининский райсуд Челябинска.