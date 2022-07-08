Москва, , 19:57 — REGNUM Российские предприятия судостроения получили заказы на постройку более тысячи гражданских судов на срок до 2035 года, сообщил 8 июля замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, общий объем заказов превышает 5,5 трлн рублей.

«У нас есть перспективный план потребности в гражданских судах со стороны наших отечественных заказчиков. Эта потребность зафиксирована в сводном плане на период до 2035 года… У нас до 2035 года заказов на более чем тысячу судов общим объемом инвестиций более пяти с половиной триллионов рублей», — сказал Евтухов.

«Понятно, что план будет корректироваться с учётом нынешней ситуации. Эта работа и сейчас ведется, но, технологическая оснащенность и вообще готовность наших верфей к выполнению судостроительных заказов можно оценить, как очень-очень высокую», — добавил он.

По утверждению Евтухова, судостроительные предприятия России способны выпускать суда разных типов — от рыбацких сейнеров до атомных ледоколов и крупнотоннажных кораблей.

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