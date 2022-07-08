Оксана Переможенко, 8 июля 2022, 20:02 — REGNUM В Германии двое солдат бундесвера готовили нападение на Крымский мост, сообщает немецкое издание Stern.
Уточняется, что военнослужащие похитили оружие и оборудование из различных казарм в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн. Своим намерения и детали плана они обсуждали по телефону, а посредством взрыва моста военные хотели помешать снабжению российской армии.
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Сообщение обсудили в мессенджере Telegram. Многих данная новость возмутила. Участники обсуждения напомнили об итогах Великой Отечественной войны.
«Немцы снова к нам лезут? Интересно. Если это правда, то немецкому народу снова может не поздоровиться…» — отреагировала Peppy.
«Генетическая память вернулась к фрицам», — с сарказмом добавил V. Z.
«Ну так если немецкие власти их задержали, значит, это были террористы, а не «немецкие военнослужащие», — отметил Denis.
«Это просто идиоты, подставляющие свою страну», — написала Morena M.
«А мы туда газ и нефть поставляем…» — добавил Игорь.
«Блин, они хотят 1945-й повторить?» — не понимает Fadey E.
«Представители 4-го рейха? Опять за старое? Ностальгируют», — отреагировал Oleg B.
«Да что же им всем Крымский мост покоя-то не даёт? Чёрная зависть, что ли, что Россия его выстроила за короткие сроки, чего им не дано?» — не понимает Марина.
«Фашисты всё не уймутся, русские ведь могут вернуться снова в Берлин», — прокомментировала новость «Молодая Креветка».
«За Крымский мост будет расплата всеми киевскими мостами! Слава российской армии!» — пишет Kapitolina B.
«Я понимаю, что они мечтают об этом, но вот информация о «военнослужащих, которые украли оборудование из запасов бундесвера», какая-то странная», — отметил один из участников обсуждения.
«И с каждым днём таких фактов будет обнародоваться всё больше. Для тех, кто не понимает, почему началась спецоперация и Россия помогает Донбассу», — написал Sovetnik.
«Всё им мост покоя не дает. Одновременно орут, что нет моста, и тут же хотят взрывать», — смеется Tanya.
«Мало им было в 1945-м! Не угомонятся!» — написала Маргарита.
«У русских есть старинная традиция — каждые сто лет посещать достопримечательности Берлина. В прошлом веке мы посещали их на броне Т-34…» — с сарказмом добавил Андрей Б.
«Что у них там за система, что из бундесвера оружие украли?..» — недоумевает Marina.
«Ну пусть сперва попробуют доехать до нашего Крымского моста, и наши флаги снова будут над Рейхстагом», — подытожила Наталья.