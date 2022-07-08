Лисичанск, ЛНР, 8 июля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В очищенном от укронацистов Лисичанске организована выставка трофейного вооружения и военной техники, в том числе полученных Киевом от стран НАТО, сообщает 8 июля пресс-служба Народной милиции Луганской Народной республики (ЛНР).

Eot.su Сгоревшая военная техника ВСУ

Посетителям выставки показывают десятки танков, САУ, установок РСЗО и бронемашин, брошенных украинскими вояками, в том числе одиозные британские бронеавтомобили Saxon.

Кроме бронетехники, также представлены различные образцы иностранного вооружения, которым пользовались укронацисты.

Представлены американские и британские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin и NLAW, чешские пулемёты 60-мм польские минометы, беспилотники и средства связи, а также 155-мм снаряды стандарта НАТО.

Кроме того, организаторы выставки рассказали о том, что среди брошенного в Лисичанске укронацистами имущества были захвачены штабные и личные документы.