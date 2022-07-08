Екатеринбург, , 19:39 — REGNUM В Свердловской области зафиксирована массовая гибель пчёл. Об этом пишут местные СМИ.

Пчёлы

По данным Е1.ru, речь идёт о более 50 миллионов погибших. Издание ссылается на главу областного отделения Союза пчеловодов России Валентина Суставова. Пчеловоды связывают это с пестицидами на полях аграриев.

Сейчас пчеловоды готовят иски в суд. Их подадут после того, как лаборатория из Москвы пришлёт результаты анализа соответствующих проб. Отметим, случаи массовой гибели пчёл были в регионе и ранее.