Химки, Московская область, 8 июля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. 8 июля подмосковные «Химки» объявили о подписании двухлетнего соглашения с 25-летним российским центральным полузащитником Аязом Гулиевым. Об этом 8 июля сообщили на официальном сайте клуба.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Арсенал» Аяз Гулиев

Соглашение Гулиева с «Химками» рассчитано до конца сезона 2023/24. Футболист перешел в клуб на правах свободного агента.

В прошедшем сезоне Аяз Гулиев, выступая за тульским «Арсенал», принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Гулиев выступал за «Арсенал» с 1 июля 2021 года после перехода из московского «Спартака» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость хавбека, по оценкам портала transfermarkt, составляет 700 тысяч евро.