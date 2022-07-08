Москва, , 19:31 — REGNUM Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей», исполнил желания ветеранов Великой Отечественной войны из Донецка. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба благотворительного проекта.

Флаг ДНР Dnr-online.ru

В рамках Всероссийской акции «Мечты победителей» совместно с волонтёрами донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ были исполнены желания ветеранов Великой Отечественной войны: 97-летней Хорольской Любови Степановны и 98-летнего Брешкова Василия Макаровича, проживающих в Донецке.

«Волонтеры подарили ветеранам памятные наборы товаров для дома и передали гуманитарную помощь», — сказано в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: Молодёжь России строит новый город на «Территории смыслов»