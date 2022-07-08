Москва, 8 июля, 2022, 19:27 — ИА Регнум. В мае 2022 года COVID-19 был признан основной причиной смерти 4357 человек в России, что на 66,7% меньше, чем в мае 2021 года. Соответствующие данные приводит 8 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сообщается также, что ещё в 907 случаях за май COVID-19, предположительно, стал основной причиной смерти пациента, но для подтверждения диагноза требуется проведение дополнительных медицинских исследований. В данной категории число умерших снизилось на 58,4% в годовом выражении.

Кроме этого, в 342 случаях COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. Число таких случаев в мае оказалось на 65,3% меньше, чем год назад.

В отдельную группу в статистике выделены пациенты, у которых COVID-19 «являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти». В мае было зафиксировано 1443 таких случая, что на 47,5% меньше, чем годом ранее.

Напомним, в апреле COVID-19 был признан основной причиной смерти 7797 человек, ещё 3786 умерших пациентов с коронавирусом были отнесены статистикой в прочие категории.