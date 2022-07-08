Уфа, , 19:26 — REGNUM Казаки Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска отправились в район проведения специальной военной операции на Украине. Боевые задачи они будут выполнять в составе 450 добровольцев башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 8 июля.

Оренбургские казаки-разведчики отправились в Донбасс Vsko.ru

В состав отряда разведчиков вошли 20 казаков, за плечами которых немалый опыт участия в боевых действиях.

«Казаки заключили контракты на длительный срок. Но первично для них — желание помочь и быть полезными на тех направлениях военной спецоперации в Донбассе, которые сопряжены с выполнением спецзаданий», — отметил атаман Уфимско-Табынского отдела Максим Дементьев.

Стоит отметить, что добровольческий батальон носит имя Героя России Минигали Шаймуратова, который освобождал Донбасс в 1943 году. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии времен Великой Отечественной войны в 2020 году.