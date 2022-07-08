Вашингтон, , 20:42 — REGNUM Главный торговый советник Палаты представителей США Кэтрин Тай выразила обеспокоенность инвестиционным климатом в Мексике, сообщает 8 июля Reuters.

Флаги США и Мексики Ken Bosma

Тай поставила под вопрос энергетическую политику Мексики. По мнению Вашингтона, данная политика угрожает американским инвестициям, заявила она после встречи с министром экономики Мексики Татьяной Клютье.

«Тай обсудила работу Мексики с американскими инвесторами, влияющую на важные производственные операции на юго-востоке США, а также важность надежной и прозрачной практики регулирования, включая научно обоснованный и основанный на рисках процесс утверждения сельскохозяйственных биотехнологических продуктов в Мексике», — говорится в заявлении офиса торгового советника.

Напомним, что уровень инвестиционного климата в энергетическом и горнодобывающем секторах Мексики, а также позиция мексиканских властей к разрешениям в сфере биотехнологий, также вызывает обеспокоенность у Канады.

Читайте ранее в этом сюжете: Канада выразила обеспокоенность из-за инвестиционного климата в Мексике