Москва, , 19:20 — REGNUM Потребительские цены в России в июне 2022 года снизились в среднем на 0,35% по сравнению предыдущим месяцем, а рост в годовом выражении замедлился до 15,9% с 17,1% месяцем ранее. Об этом сообщает 8 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

Инфляция за I полугодие 2022 года, по оценке ведомства, составила 11,41%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 14,27%.

Отметим, что месячная дефляция в России фиксируется впервые с сентября 2020 года, при этом снижение цен в июне стало максимальным с августа 2017 года.

Согласно данным Росстата, в июне цены на продовольственные товары снизились в среднем на 1,10% по сравнению с предыдущим месяцем, непродовольственные товары подешевели на 0,41%, а тарифы на услуги выросли на 0,88%.

Снижение потребительских цен на 0,6% и более было зафиксировано в 35 субъектах Федерации. Наиболее существенное снижение цен отмечено в Дагестане — на 2,1%, Севастополе — на 1,4%, Чечне - на 1,2%. В то же время в 11 российских регионах цены на товары и услуги выросли на 0,1-0,5%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,2%, а в Санкт-Петербурге — снизились на 0,6%. С начала года прирост цен в этих субъектах Федерации составил 11,8% и 10,7% соответственно.