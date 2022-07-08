Москва, , 19:13 — REGNUM Активно развивающиеся отрасли креативной индустрии могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона. Об этом 8 июля заявил начальник управления президента России Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом для того, чтобы креативная индустрия стала существенной частью региональной экономики необходимо создать условия и инструментарий.

«Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму», — сказал Новиков.

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