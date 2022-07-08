Москва, 8 июля, 2022, 19:13 — ИА Регнум. Активно развивающиеся отрасли креативной индустрии могут привнести мощный вклад в экономику каждого региона. Об этом 8 июля заявил начальник управления президента России Сергей Новиков на форуме «Российская креативная неделя».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При этом для того, чтобы креативная индустрия стала существенной частью региональной экономики необходимо создать условия и инструментарий.

«Нужно найти формат межведомственной точки координации, оптимальную организационно-правовую форму. Вряд ли мы хотим создать Министерство креативных индустрий, нужно выбрать наиболее подходящую под задачи общественно-правовую форму», — сказал Новиков.