Ульяновск, , 19:13 — REGNUM В Ульяновской области ведомственной медалью СКР «Доблесть и отвага» посмертно награждена воспитатель детского сада, которая встала на защиту детей. Об этом сообщается на сайте следственного управления по региону.

Следственный комитет Sledcom.ru

Глава управления СКР по Ульяновской области Сергей Митрофанов по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина вручил семье погибшей воспитательницы детского сада медаль «Доблесть и отвага». Правоохранители подчёркивают, что подвиг женщины, самоотверженность, личная смелость и готовность пожертвовать жизнью ради детей стали примером высокой гражданской и профессиональной ответственности.

Сергей Митрофанов в ходе встречи с несовершеннолетней дочерью погибшей и её бабушкой, которая взяла на воспитание внучку, рассказал девочке о возможности продолжить обучение в одном из кадетских корпусов СКР. Также правоохранители провели экскурсию по залу истории следствия, показали криминалистическое оборудование и рассказали о своей работе. Сотрудники следственного управления СКР подчёркивают, что готовы помочь семье в решении любых вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 26 апреля 2022 года в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области: во время тихого часа в детсад ворвался мужчина с ружьём, убив воспитателя и двух детей. Педагог ценой своей жизни пыталась преградить путь вооружённому преступнику.

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