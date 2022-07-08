Вашингтон, 8 июля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. Законодатели Южной Каролины обсуждают идею запрета почти всех абортов в штате, пока демократические штаты защищают доступ к операциям по прерыванию беременности, сообщает 8 июля Reuters.

North Charleston Полиция. Южная Каролина, США

Некоторые республиканские штаты запретили большинство абортов после того, как Верховный суд США отменил постановление от 1973 года, признавшее конституционное право женщин на прерывание беременности. В Южной Каролине после решения Верховного суда вступил запрет на аборты после шести недель, однако законодатели-республиканцы теперь предлагают запретить операции на любом сроке беременности, за исключением случаев, когда жизни матери грозит опасность.

Комитет палаты представителей Южной Каролины 7 июля заслушал выступления политиков-республиканцев, рассуждающих, следует ли штату ограничивать аборты. При этом один из законодателей предложил отправлять нарушителей на 25 лет в тюрьму.

На этом фоне борцы за права женщин выходят на протесты и требуют разрешить операции по прерыванию беременности.

Губернатор Северной Каролины, демократ Рой Купер подписал 6 июля указ о защите доступа к абортам в штате. Указ был подписан в связи с тем, что штат ожидает, что в него начнут приезжать желающие сделать аборт из других штатов, где ограничения на аборт более строгие.

Купер запретил возбуждать уголовные или гражданские иски против врачей или пациентов, делающих аборты. Аналогичные меры были приняты в Нью-Йорке, Коннектикуте, Род-Айленде и Мэне. Данные штаты стремятся утвердить себя как прибежища для желающих сделать аборт.