Красногорск, 8 июля, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Трофейная техника, захваченная в ходе спецоперации на Украине, готовится к выставке на одной из площадок парка «Патриот», сообщают 8 июля источники, близкие к организаторам мероприятия.

Mil.gov.ua Военная техника ВСУ

По предварительным данным, на выставке будут показаны различные образцы как собственно украинской бронетехники, так и военная техника стран Запада, полученная Киевом.

Среди привезенных в парк образцов замечены американские и австралийские бронемашины «Хамви» и «Bushmaster», а также бронетранспортеры украинского производства БТР-3Е и БТР-4Е, бронеавтомобили «Богдан-2251» и «Казак-2», а также довольно редкий танк Т-72 украинской модификации АМТ.

Кроме наземной техники в парк доставлены захваченные в Мариуполе патрульные катера Морской охраны Украины, а также некоторые модели беспилотников, применяющихся укронацистами, в том числе турецкие «Байрактар ТБ2».