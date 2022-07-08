Курск, , 21:28 — REGNUM Сеть информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке госкорпорации «Росатом» организует экспедицию для талантливых детей «Ледокол знаний 2022». Рейс состоится на атомном ледоколе «50 лет Победы» в период с 8 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета молодёжной политики Курской области.

70 талантливых школьников со всей страны примут участие в экспедиции, в ходе которой они познакомятся с красотой Арктики и создадут уникальные Art & Science проекты.

Экспедиция будет включать в себя четыре трека, на которых школьникам продемонстрируют неочевидную связь науки и искусства, научат детей искать ответы на актуальные для Севера вопросы, популяризировать науку и распространять информацию о программе «Ледокол знаний 2022» в медиа-пространстве. Программа не предусматривает лекции, но будет делать ставку на коммуникацию со спикерами.

Рейс пройдёт по маршруту: Мурманск — Северный полюс — Земля Франца Иосифа — Мурманск.

«Первые дни нашего пребывания в Мурманске — это постоянный смех! Смеются все и везде: ребята-участники, с которыми удалось познакомиться в аэропорту, вожатые и организаторы, в чьих глазах такие яркие искры, что невозможно не улыбаться, и ещё смеются люди, которые узнают о цели нашего путешествия. Уверена, что увидим белых медведей, китов и красивые манящие льды. Но никакие красоты не заменят людей на борту: творческих, ярких, креативных. А прямо сейчас мы отправляемся на Северный полюс на атомном ледоколе «50 Лет Победы» покорять Арктику», — рассказала одна из участниц экспедиции.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 5 июля на Ямал прибыла первая группа из 13 студентов Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова для прохождения научно-исследовательской практики.

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